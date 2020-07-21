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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о выделении 2 млрд на ликвидацию последствий наводнений

Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд на ликвидацию последствий наводнений


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал закон, благодаря которому из госбюджета выделят 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнений в западных областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 746-IX, который Верховная Рада приняла третьего июля 2020 года.

"Закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд, сформированный в Государственном бюджете Украины для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета", - говорится в сообщении.

Таким образом, документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций.

  • Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3776 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым из госбюджета выделят 2 млрд грн на преодоление последствий наводнений.

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