Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд на ликвидацию последствий наводнений
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 746-IX, который Верховная Рада приняла третьего июля 2020 года.
"Закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд, сформированный в Государственном бюджете Украины для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета", - говорится в сообщении.
Таким образом, документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций.
- Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3776 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым из госбюджета выделят 2 млрд грн на преодоление последствий наводнений.
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