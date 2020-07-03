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Espreso.tvОбществоРада согласовала предоставление дополнительных 2 млрд грн для преодоления последствий наводнения

Рада согласовала предоставление дополнительных 2 млрд грн для преодоления последствий наводнения

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3776 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год "

Об этом сообщает ЕспресоTV .

Законопроект поддержали 350 народных депутатов,

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает увеличение на 2 млрд грн объема резервного фонда государственного бюджета с целью обеспечения финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины.

До голосования в этот день во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет просить выделить дополнительные 2 млрд грн для преодоления последствий наводнений.

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