Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании

21 июля, 2020, 07:52

Об этом говорится в указе на сайте президента.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

Ранее о вероятном назначении Пристайко послом в Великобритании заявляла нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Напомним, в июне Верховная Рада уволила Пристайко от должности вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которую он занимал после работы министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

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