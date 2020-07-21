Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании
21 июля, 2020, 07:52
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД и экс-вице-премьера по евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом в Великобритании
Об этом говорится в указе на сайте президента.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.
Ранее о вероятном назначении Пристайко послом в Великобритании заявляла нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
- Напомним, в июне Верховная Рада уволила Пристайко от должности вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которую он занимал после работы министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.
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