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Espreso.tvОбществоРада сняла Пристайко с должности вице-премьера по евроинтеграции

Рада сняла Пристайко с должности вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада Украины утвердила освобождение Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.

Вадим Пристайко занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины ровно 3 месяца - он был назначен 4 марта 2020. До этого он возглавлял МИД Украины.

  • Напомним, по словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, Вадим Пристайко может быть командирован для работы послом Украины в Великобритании.

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