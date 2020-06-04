Рада сняла Пристайко с должности вице-премьера по евроинтеграции

4 июня, 2020, 11:14

Верховная Рада Украины утвердила освобождение Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.

Вадим Пристайко занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины ровно 3 месяца - он был назначен 4 марта 2020. До этого он возглавлял МИД Украины.

Напомним, по словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, Вадим Пристайко может быть командирован для работы послом Украины в Великобритании.