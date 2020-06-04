Рада сняла Пристайко с должности вице-премьера по евроинтеграции
4 июня, 2020, 11:14
Верховная Рада Украины утвердила освобождение Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.
Вадим Пристайко занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины ровно 3 месяца - он был назначен 4 марта 2020. До этого он возглавлял МИД Украины.
- Напомним, по словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, Вадим Пристайко может быть командирован для работы послом Украины в Великобритании.
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