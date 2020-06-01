Вице-премьера Пристайко отправят послом в Великобританию, - нардеп Кравчук

1 июня, 2020, 20:21

Вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко назначат послом Украины в Великобритании

Об этом написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет откомандирован для работы послом Украины в Великобритании. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - написала она.