Стало известно, когда "Динамо" назначит нового главного тренера

21 июля, 2020, 12:12

"Динамо" планирует представить нового главного тренера после выхода команды из отпуска 29 июля

Об этом сообщает Telegram канал "Шах и Шах".

19 июля после игры чемпионата Украины с "Колос" игроки "Динамо" ушли в отпуск, который продлится до 29 июля. В этот день игроки соберутся на клубной базе в Конча-Заспе, где им представят нового главного тренера, который придет на смену уволенному Алексею Михайличенко.

На следующий день начнется подготовка к новому сезону. В отличие от предыдущих лет, команда не поедет за границу - вся подготовка пройдет в Киеве.

Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрипнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".

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