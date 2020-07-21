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Espreso.tvСпортСтало известно, когда "Динамо" назначит нового главного тренера

Стало известно, когда "Динамо" назначит нового главного тренера


фото: facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" планирует представить нового главного тренера после выхода команды из отпуска 29 июля

Об этом сообщает Telegram канал "Шах и Шах".

19 июля после игры чемпионата Украины с "Колос" игроки "Динамо" ушли в отпуск, который продлится до 29 июля. В этот день игроки соберутся на клубной базе в Конча-Заспе, где им представят нового главного тренера, который придет на смену уволенному Алексею Михайличенко.

На следующий день начнется подготовка к новому сезону. В отличие от предыдущих лет, команда не поедет за границу - вся подготовка пройдет в Киеве.

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