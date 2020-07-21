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Espreso.tvСпортСамый дорогой немецкий футболист согласовал контракт с "Челси"

Самый дорогой немецкий футболист согласовал контракт с "Челси"


фото: Getty Images
Хавбек леверкузенского "Байера" Кай Хаверц близок к подписанию контракта с английским "Челси"

Об этом сообщает transfermarkt.de .

По информации источника, 21-летний футболист уже согласовал контракт с лондонцами и теперь ожидает переговоров между клубами по поводу суммы трансфера. Ожидается, что Хаверц будет зарабатывать более 8 млн евро в год.

В текущем сезоне Кай Хаверц провел 43 матча, забил 17 мячей и отдал 9 ассистов. Трансферная стоимость немца составляет 81 млн евро.

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