Самый дорогой немецкий футболист согласовал контракт с "Челси"
21 июля, 2020, 20:20
Хавбек леверкузенского "Байера" Кай Хаверц близок к подписанию контракта с английским "Челси"
Об этом сообщает transfermarkt.de .
По информации источника, 21-летний футболист уже согласовал контракт с лондонцами и теперь ожидает переговоров между клубами по поводу суммы трансфера. Ожидается, что Хаверц будет зарабатывать более 8 млн евро в год.
В текущем сезоне Кай Хаверц провел 43 матча, забил 17 мячей и отдал 9 ассистов. Трансферная стоимость немца составляет 81 млн евро.
- 7 июля сообщалось, что руководство лондонского "Челси" готово платить полузащитнику леверкузенского "Байера" Каю Хаверцу зарплату в размере 8 млн евро в год.
- 10 июня сообщалось, что " Челси" намерен подписать хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца за 80 млн евро.
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