Самый дорогой немецкий футболист согласовал контракт с "Челси"

21 июля, 2020, 20:20

Хавбек леверкузенского "Байера" Кай Хаверц близок к подписанию контракта с английским "Челси"

Об этом сообщает transfermarkt.de .

По информации источника, 21-летний футболист уже согласовал контракт с лондонцами и теперь ожидает переговоров между клубами по поводу суммы трансфера. Ожидается, что Хаверц будет зарабатывать более 8 млн евро в год.

В текущем сезоне Кай Хаверц провел 43 матча, забил 17 мячей и отдал 9 ассистов. Трансферная стоимость немца составляет 81 млн евро.