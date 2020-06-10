"Челси" потратит 80 млн евро на немецкого таланта
10 июня, 2020, 19:19
Английский "Челси" намерен подписать хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца за 80 млн евро
Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.
Лондонский клуб уже предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой свыше 8 млн евро в год. Также на футболиста претендует мюнхенская "Бавария". "Байер" требует 80 млн евро за трансфер хавбека.
В текущем сезоне 20-летний Кай Хаверц провел 38 матчей, забил 15 мячей и отдал 8 ассистов. Трансферная стоимость немца составляет 81 млн евро.
icoSchira) June 10, 2020
- 5 июня стало известно, что нападающий немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер продолжит карьеру в лондонском "Челси" .
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