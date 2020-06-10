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Espreso.tvСпорт"Челси" потратит 80 млн евро на немецкого таланта

"Челси" потратит 80 млн евро на немецкого таланта


фото: Getty Images
Английский "Челси" намерен подписать хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца за 80 млн евро

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

Лондонский клуб уже предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой свыше 8 млн евро в год. Также на футболиста претендует мюнхенская "Бавария". "Байер" требует 80 млн евро за трансфер хавбека.

В текущем сезоне 20-летний Кай Хаверц провел 38 матчей, забил 15 мячей и отдал 8 ассистов. Трансферная стоимость немца составляет 81 млн евро.

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