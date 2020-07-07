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Espreso.tvСпорт"Челси" готов предложить безумную зарплату талантливому немецкому футболисту

"Челси" готов предложить безумную зарплату талантливому немецкому футболисту


фото: Getty Images
Руководство лондонского "Челси" готово платить полузащитнику леверкузенского "Байера" Каю Хаверцу зарплату в размере 8 млн евро в год

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

Лондонский клуб уже предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой свыше 8 млн евро в год. "Челси" является лидером в трансферной гонке. Футболистом также интересовалась мюнхенская "Бавария".

В текущем сезоне 21-летний Кай Хаверц провел 43 матча, забил 17 мячей и отдал 9 ассистов. Трансферная стоимость немца составляет 81 млн евро.

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