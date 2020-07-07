"Челси" готов предложить безумную зарплату талантливому немецкому футболисту
Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.
Лондонский клуб уже предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой свыше 8 млн евро в год. "Челси" является лидером в трансферной гонке. Футболистом также интересовалась мюнхенская "Бавария".
В текущем сезоне 21-летний Кай Хаверц провел 43 матча, забил 17 мячей и отдал 9 ассистов. Трансферная стоимость немца составляет 81 млн евро.
#Chelsea want Kai #Havertz and are in talks with his agent. #Blues are ready to offer 5-year contract (€ 8M / year) and in the next days will open talks with #BayerLeverkusen . At the moment Marina Granovskaia lead the race for the german player. #transfers #CFC- Nicolò Schira (@NicoSchira) July 7, 2020
- 10 июня сообщалось, что " Челси" намерен подписать хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца за 80 млн евро.
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