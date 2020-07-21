"Заря" нашла замену футболисту сборной Украины

21 июля, 2020, 21:49

Луганская "Заря" подписала контракт с бразильским защитником македонского "Вардара" Леовигильдом

Об этом сообщает Football.ua.

24-летний защитник подписал с "Зарей" трехлетний контракт, а официально о трансфере объявят в ближайшие сроки.

В нынешнем сезоне Леогвильдо провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость 24-летнего бразильца составляет 550 тыс. евро.

Игрок выступает на позиции Богдана Михайличенко, который покинул луганскую "Зарю". Футболист переходит в бельгийский "Андерлехт".

Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрыпнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".