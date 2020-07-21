"Заря" нашла замену футболисту сборной Украины
21 июля, 2020, 21:49
Луганская "Заря" подписала контракт с бразильским защитником македонского "Вардара" Леовигильдом
Об этом сообщает Football.ua.
24-летний защитник подписал с "Зарей" трехлетний контракт, а официально о трансфере объявят в ближайшие сроки.
В нынешнем сезоне Леогвильдо провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость 24-летнего бразильца составляет 550 тыс. евро.
Игрок выступает на позиции Богдана Михайличенко, который покинул луганскую "Зарю". Футболист переходит в бельгийский "Андерлехт".
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрыпнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".
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