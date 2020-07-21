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Espreso.tvСпорт"Заря" нашла замену футболисту сборной Украины

"Заря" нашла замену футболисту сборной Украины


фото: fkvardar.mk
Луганская "Заря" подписала контракт с бразильским защитником македонского "Вардара" Леовигильдом

Об этом сообщает Football.ua.

24-летний защитник подписал с "Зарей" трехлетний контракт, а официально о трансфере объявят в ближайшие сроки.

В нынешнем сезоне Леогвильдо провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость 24-летнего бразильца составляет 550 тыс. евро.

Игрок выступает на позиции Богдана Михайличенко, который покинул луганскую "Зарю". Футболист переходит в бельгийский "Андерлехт".

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