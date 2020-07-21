"Динамо" вернуло из "Зари" футболиста сборной Украины
21 июля, 2020, 12:45
В "Динамо" вернулся полузащитник молодежной сборной Украины Богдан Леднев, который два сезона выступал в аренде за "Зарю"
О своем возвращении в "Динамо" Леднев сообщил в Instagram.
"Спасибо большое за эти два года всей команде, тренерскому штабу, персонала, болельщикам и руководству клуба" Заря ", - написал Леднев.
В нынешнем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл за "Зарю" 33 матча, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.
Леднев сыграл 14 матчей за забил 2 гола за молодежную сборную Украины.
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрипнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор