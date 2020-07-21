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Espreso.tvСпорт"Динамо" вернуло из "Зари" футболиста сборной Украины

"Динамо" вернуло из "Зари" футболиста сборной Украины


фото: zarya-lugansk.com
В "Динамо" вернулся полузащитник молодежной сборной Украины Богдан Леднев, который два сезона выступал в аренде за "Зарю"

О своем возвращении в "Динамо" Леднев сообщил в Instagram.

"Спасибо большое за эти два года всей команде, тренерскому штабу, персонала, болельщикам и руководству клуба" Заря ", - написал Леднев.

В нынешнем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл за "Зарю" 33 матча, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

Леднев сыграл 14 матчей за забил 2 гола за молодежную сборную Украины.

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