"Динамо" вернуло из "Зари" футболиста сборной Украины

21 июля, 2020, 12:45

В "Динамо" вернулся полузащитник молодежной сборной Украины Богдан Леднев, который два сезона выступал в аренде за "Зарю"

О своем возвращении в "Динамо" Леднев сообщил в Instagram.

"Спасибо большое за эти два года всей команде, тренерскому штабу, персонала, болельщикам и руководству клуба" Заря ", - написал Леднев.

В нынешнем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл за "Зарю" 33 матча, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

Леднев сыграл 14 матчей за забил 2 гола за молодежную сборную Украины.

Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрипнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".

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