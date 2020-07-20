В Софии перекрыли бульвар перед парламентом: требуют отставки правительства

20 июля, 2020, 17:09

В Софии митингующие перекрыли бульвар перед зданием парламента Болгарии

Об этом сообщает BGNES.

"Участники антиправительственной демонстрации в центре Софии заблокировали бульвар Царя Освободителя перед зданием парламента. Количество протестующих постоянно растет. Их требования остаются неизменными - отставка правительства под руководством Бойко Борисова и главного прокурора Ивана Гешева", - говорится в сообщении.

Один из протестующих заявил, что намерен участвовать в акциях протеста до тех пор, пока требования не будут выполнены: «Мы протестуем против коррупции и безнаказанности. Премьер-министр ведет себя странно, его заявления неадекватны. И некому расследовать дело премьер-министра на предмет явных признаков коррупции. Учреждения не работают самостоятельно ».

Другой демонстрант отметил, что участники протестов "ожидают отставки правительства, главного прокурора и уголовного наказания для людей, совершающих преступления".

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Организаторы акции непреклонны в том, что гражданское неповиновение является законной формой протеста. Сотрудники правоохранительных органов призвали к тому, чтобы протесты носили мирный характер и государственные учреждения могли работать. В месте проведения акции сейчас усилено присутствие полиции, здание парламента окружено полицейским кордоном. Толпа скандирует "Отставка" и "Мафия".

20 июля болгарский парламент готовится к дебатам о вотуме недоверия правительству. Он был инициирован болгарскими социалистами из-за политики премьер-министра Бойко Борисова в сфере противодействия коррупции.

Как известно, в Болгарии уже более недели продолжаются общенациональные антиправительственные и антикоррупционные протесты. Демонстрации начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Глава государства Румен Радев, давний критик правительства Борисова, возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.