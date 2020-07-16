 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Болгарии седьмой день подряд продолжаются антиправительственные протесты: на улицы вышли тысячи людей

В Болгарии седьмой день подряд продолжаются антиправительственные протесты: на улицы вышли тысячи людей

В Болгарии вновь произошли массовые антиправительственные протесты. На улицы столицы Софии и других городов вышли тысячи людей

Демонстранты обвиняют правящую коалицию в коррупции и "действиях мафиозного характера" и требуют отставки премьер-министра страны Бойко Борисова, сообщает DW .

Правящая партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) отреагировала на демонстрации, решив отправить в отставку глав трех министерств, в том числе министров финансов, экономики и внутренних дел. Но, несмотря на это, протесты продолжаются.

Демонстрантов поддерживает оппозиционная социалистическая партия, а также президент страны Румен Радев.

Радев, которого считают одним из самых ярких критиков болгарского правительства призвал кабинет уйти в отставку.

В свою очередь Бойко Борисов исключил возможность роспуска правительства. Премьер призвал преодолевать кризис "совместными усилиями", в том числе при содействии оппозиции.

Протесты в Болгарии начались 9 июля после того, как в администрации Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух несвязанных друг с другом дел о коррупции и разглашения государственной тайны.

Накануне антиправительственные протесты переросли в столкновения с полицией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать