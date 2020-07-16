В Болгарии седьмой день подряд продолжаются антиправительственные протесты: на улицы вышли тысячи людей

16 июля, 2020, 14:47

В Болгарии вновь произошли массовые антиправительственные протесты. На улицы столицы Софии и других городов вышли тысячи людей

Демонстранты обвиняют правящую коалицию в коррупции и "действиях мафиозного характера" и требуют отставки премьер-министра страны Бойко Борисова, сообщает DW .

Правящая партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) отреагировала на демонстрации, решив отправить в отставку глав трех министерств, в том числе министров финансов, экономики и внутренних дел. Но, несмотря на это, протесты продолжаются.

Демонстрантов поддерживает оппозиционная социалистическая партия, а также президент страны Румен Радев.

Радев, которого считают одним из самых ярких критиков болгарского правительства призвал кабинет уйти в отставку.

В свою очередь Бойко Борисов исключил возможность роспуска правительства. Премьер призвал преодолевать кризис "совместными усилиями", в том числе при содействии оппозиции.

Протесты в Болгарии начались 9 июля после того, как в администрации Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух несвязанных друг с другом дел о коррупции и разглашения государственной тайны.

Накануне антиправительственные протесты переросли в столкновения с полицией.