В Болгарии седьмой день подряд продолжаются антиправительственные протесты: на улицы вышли тысячи людей
Демонстранты обвиняют правящую коалицию в коррупции и "действиях мафиозного характера" и требуют отставки премьер-министра страны Бойко Борисова, сообщает DW .
Правящая партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) отреагировала на демонстрации, решив отправить в отставку глав трех министерств, в том числе министров финансов, экономики и внутренних дел. Но, несмотря на это, протесты продолжаются.
Демонстрантов поддерживает оппозиционная социалистическая партия, а также президент страны Румен Радев.
Радев, которого считают одним из самых ярких критиков болгарского правительства призвал кабинет уйти в отставку.
В свою очередь Бойко Борисов исключил возможность роспуска правительства. Премьер призвал преодолевать кризис "совместными усилиями", в том числе при содействии оппозиции.
Протесты в Болгарии начались 9 июля после того, как в администрации Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух несвязанных друг с другом дел о коррупции и разглашения государственной тайны.
Накануне антиправительственные протесты переросли в столкновения с полицией.
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