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Espreso.tvОбществоВ Болгарии протесты против правительства переросли в столкновения с полицией: есть раненые

В Болгарии протесты против правительства переросли в столкновения с полицией: есть раненые

В столице Болгарии Софии протесты с требованиями отставки премьер-министра страны Бойко Борисова переросли в столкновения с полицией

Об этом заявил заместитель руководителя департамента полиции Софии Антон Златаном, сообщает DW .

По его словам, были ранены двое полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны.

Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в стражей порядка бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской.

По его утверждению, среди митингующих были замечены группы "провокаторов", которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.

Протесты в Болгарии продолжаются уже шестой день подряд.

Демонстрации начались 9 июля после обысков в администрации президента, которые были связаны с расследованием двух дел о коррупции и разглашения государственной тайны.

Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов.

Президент Болгарии Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.

Между тем, в парламенте Болгарии социалисты, которые находятся в оппозиции, инициировали голосование о недоверии Борисову. Ожидается, что оно состоится 15 июля.

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