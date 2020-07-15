В Болгарии протесты против правительства переросли в столкновения с полицией: есть раненые
Об этом заявил заместитель руководителя департамента полиции Софии Антон Златаном, сообщает DW .
По его словам, были ранены двое полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны.
Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в стражей порядка бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской.
По его утверждению, среди митингующих были замечены группы "провокаторов", которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.
Протесты в Болгарии продолжаются уже шестой день подряд.
Демонстрации начались 9 июля после обысков в администрации президента, которые были связаны с расследованием двух дел о коррупции и разглашения государственной тайны.
Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов.
Президент Болгарии Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.
Между тем, в парламенте Болгарии социалисты, которые находятся в оппозиции, инициировали голосование о недоверии Борисову. Ожидается, что оно состоится 15 июля.
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