В Киеве выявлено почти 7 тыс. заражений коронавирусом, - Кличко
20 июля, 2020, 10:33
По состоянию на 20 июля в Киеве 6961 подтвержденный случай COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
У 77 жителей Киева подтвердили коронавирус за минувшие сутки.
Заболели 36 женщин (от 18 до 82 л.), 38 мужчин (от 18 до 76 л.) и 3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.
В больницы были госпитализированы 15 человек.
Выздоровел за сутки 21 человек. Всего переболели 2387 киевлян.
Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 18 случаев, в Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев.
- По состоянию на 9:00 понедельника, 20 июля, в Украине зафиксировано 59 493 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1498 - летальные, 31439 человек выздоровели.
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