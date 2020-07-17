Убийство Шеремета: сестра Кузьменко указала на разницу в росте подозреваемых, что противоречит материалам дела
Об этом в Facebook написала сестра Кузьменко Ольга Чернишук.
"Сегодня ночью впервые за более чем полгода Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко стояли вместе. Все, кто присутствовал на заседании, имели возможность увидеть ту разницу в росте между ними в 15 см, которую так упорно не хотят признавать следователи, судьи и прокуроры, потому она противоречит изображениям вероятных убийц Шеремета с камер наблюдения, которые имеют одинаковый рост ", - написала сестра Кузьменко.
Она также выложила соответствующие фото судебного заседания.
Чернишук добавила, что в пятницу продолжится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении адвокатов всех подозреваемых по делу Шеремета в сроках знакомства с материалами дела до 10 дней.
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