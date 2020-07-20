Шевченко пообещал не менять политику НБУ в отношении ПриватБанка

20 июля, 2020, 21:47

Новоназначенный глава Национального банка Кирилл Шевченко пообещал не менять политику регулятора в отношении ПриватБанка, с которым судятся бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

Об этом Шевченко заявил на брифинге в НБУ, передает hromadske .

Он отметил, что пока не знакомился с деталями судебных дел вокруг ПриватБанка.

«Но я, как глава Нацбанка, и думаю, что все Нацбанк под моим председательством сохранит такую же политику в отношениях по ПриватБанку, как они были и до этого», - сказал он.

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