Шевченко пообещал не менять политику НБУ в отношении ПриватБанка
20 июля, 2020, 21:47
Новоназначенный глава Национального банка Кирилл Шевченко пообещал не менять политику регулятора в отношении ПриватБанка, с которым судятся бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов
Об этом Шевченко заявил на брифинге в НБУ, передает hromadske .
Он отметил, что пока не знакомился с деталями судебных дел вокруг ПриватБанка.
«Но я, как глава Нацбанка, и думаю, что все Нацбанк под моим председательством сохранит такую же политику в отношениях по ПриватБанку, как они были и до этого», - сказал он.
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- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банках, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает, в частности, невозврат ПриватБанка его прежним владельцам.
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