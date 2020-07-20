Михайличенко превзошел позорное "достижение" Блохина в "Динамо"
20 июля, 2020, 09:09
"Динамо" потерпело в нынешнем сезоне девять поражений и установило клубный антирекорд в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В заключительном туре премьер-лиги динамовцы уступили "Колосу" 0: 2 и потерпели девять поражений в сезоне. Таким образом, киевляне под руководством Алексея Михайличенко установили новый клубный антирекорд по количеству поражений в чемпионате Украины.
В сезоне 2012/13, когда "Динамо" тренировал Олег Блохин, команда потерпела в УПЛ восем поражений и финишировало третьим.
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу" , однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
- В то же время, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-