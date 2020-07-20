 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМихайличенко превзошел позорное "достижение" Блохина в "Динамо"

Михайличенко превзошел позорное "достижение" Блохина в "Динамо"


фото: tsn.ua
"Динамо" потерпело в нынешнем сезоне девять поражений и установило клубный антирекорд в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном туре премьер-лиги динамовцы уступили "Колосу" 0: 2 и потерпели девять поражений в сезоне. Таким образом, киевляне под руководством Алексея Михайличенко установили новый клубный антирекорд по количеству поражений в чемпионате Украины.

В сезоне 2012/13, когда "Динамо" тренировал Олег Блохин, команда потерпела в УПЛ восем поражений и финишировало третьим.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать