Михайличенко превзошел позорное "достижение" Блохина в "Динамо"

20 июля, 2020, 09:09

"Динамо" потерпело в нынешнем сезоне девять поражений и установило клубный антирекорд в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном туре премьер-лиги динамовцы уступили "Колосу" 0: 2 и потерпели девять поражений в сезоне. Таким образом, киевляне под руководством Алексея Михайличенко установили новый клубный антирекорд по количеству поражений в чемпионате Украины.

В сезоне 2012/13, когда "Динамо" тренировал Олег Блохин, команда потерпела в УПЛ восем поражений и финишировало третьим.

Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу" , однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

В то же время, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb