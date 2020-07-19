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Espreso.tvОбществоЯворов отмечает День города

Яворов отмечает День города

И.о. городского председателя Яворова Ольга Созанская
Районному центру на Львовщине - 644 года

Поскольку в мире свирепствует эпидемия коронавируса, а Львовская область в топе антирейтинга по статистике заболевания, в этом году яворивчане будут отмечать День города в кругу семьи. Однако чтобы все-таки почувствовать вкус праздника, городской совет подготовил интересную онлайн-программу, передает "Еспресо-Запад".

Поэтому, горожан ждут видеопоздравления, онлайн-трансляция праздничной Литургии, видео с историей Яворова, мастер-класс по приготовлению яворивского пирога и воспоминания с прошлых лет празднования дней города.

В течение дня на странице Яворивского городского совета будут появляться обновления.

"Вас ждет много приятных моментов и главное, мы же надеемся, что удастся провести фестиваль яворивского пирога хотя бы в конце лета", - отмечают организаторы праздника.

 

Справка

Первое упоминание о Яворове появилось в 1376 году, 1569 городков получили Магдебургское право. Статус города получил с 1939 года.

Размещено над р. Шкло (приток Сяна). Население - 15 тыс. человек.

В Яворове работает метеостанция, дислоцируется современно вооруженная военная бригада. Есть железнодорожная станция. Развита деревообрабатывающая, пищевая, химическая и мебельная промышленность.

  • Напомним, яворивскую игрушку , которая украшала главную елку Ватикана, хотят внести в реестр ЮНЕСКО. Вместе с этим традиционным деревянным промыслом городка на Львовщине намерены подавать в ЮНЕСКО и яворивский пирог.
  • Добавим, согласно новому проекту постановления, который приняла Верховная Рада, в перечень семи новых укрупненных районов вошел Яворивский район с центром в городе Яворив.

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