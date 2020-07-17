На Львовщине будет семь районов

17 июля, 2020, 14:01

Согласно постановлению Верховной Рады №3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых на Львовщине вместо 20 будет семь укрупненных районов

Это - Львовский, Дрогобычский, Золочевский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский и Яворивский, передает «Еспресо-Запад».

Новые районы, согласно принятому документу, будут выглядеть так:

Львовский район (с центром в городе Львов) в составе территорий Бибрской городской, Великолюбинской поселковой, Глинянской городской, Городецкой городской, Давыдовской сельской, Добросинской-Магеровской поселковой, Жовкивской городской, Жовтанецкой сельской, Зимноводивской сельской, Каменка-Бугской городской, Комарнивской городской , Куликовской поселковой, Львовской городской, Мурованской сельской, Новояричевской поселковой, Оброшинской сельской, Перемышлянской городской, Пидберизцевской сельской, Пустомытовской городской, Рава-Русской городской, Сокильницкой сельской, Солонкивской сельской, Щирецкой поселковой территориальных общин;

Дрогобычский район (с центром в городе Дрогобыч) в составе территорий Бориславской городской, Дрогобычской городской, Меденицкой поселковой, Сходницкой поселковой, Трускавецкой городской территориальных общин;

Золочевский район (с центром в городе Золочев) в составе территорий Бродовской городской, Буской городской, Заболотцевской сельской, Золочевской городской, Красненской поселковой, Подкаменской поселковой, Поморянской поселковой территориальных общин;

Самборский район (с центром в городе Самбор) в составе территорий Бисковичской сельской, Боринской поселковой, Добромильской городской, Новокалиновской городской, Раливской сельской, Рудковской городской, Самборской городской, Старосамборской городской, Стрелковской сельской, Турковской городской, Хиривской городской территориальных общин;

Стрыйский район (с центром в городе Стрый) в составе территорий Гнездычевской поселковой, Грабовецко-Дулибивской сельской, Жидачевской городской, Журавненской поселковой, Козивской сельской, Николаевской городской, Моршинской городской, Новороздольской городской, Розвадовской сельской, Сколивской городской, Славского поселкового, Стрыйской городской, Тростянецкой сельской, Ходоровской городской территориальных общин;

Червоноградский район (с центром в городе Червоноград) в составе территорий Белзкой городской, Великомостивской городской, Добротворской поселковой, Лопатинской поселковой, Радеховской городской, Сокальской городской, Червоноградской городской территориальных общин;

Яворовский район (с центром в городе Яворов) в составе территорий Ивано-Франковской поселковой, Мостисской городской, Новояворовской городской, Судововишнянской городской, Шегинивской сельской, Яворивской городской территориальных общин.

Напомним, проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов за основу и в целом поддержали 238 депутатов.

Согласно тексту документа, в АР Крым и областях будут созданы 129 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов будут ликвидированы.