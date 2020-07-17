 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине будет семь районов

На Львовщине будет семь районов

Согласно постановлению Верховной Рады №3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых на Львовщине вместо 20 будет семь укрупненных районов

Это - Львовский, Дрогобычский, Золочевский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский и Яворивский, передает «Еспресо-Запад».

Новые районы, согласно принятому документу, будут выглядеть так:

Львовский район (с центром в городе Львов) в составе территорий Бибрской городской, Великолюбинской поселковой, Глинянской городской, Городецкой городской, Давыдовской сельской, Добросинской-Магеровской поселковой, Жовкивской городской, Жовтанецкой сельской, Зимноводивской сельской, Каменка-Бугской городской, Комарнивской городской , Куликовской поселковой, Львовской городской, Мурованской сельской, Новояричевской поселковой, Оброшинской сельской, Перемышлянской городской, Пидберизцевской сельской, Пустомытовской городской, Рава-Русской городской, Сокильницкой сельской, Солонкивской сельской, Щирецкой поселковой территориальных общин;

Дрогобычский район (с центром в городе Дрогобыч) в составе территорий Бориславской городской, Дрогобычской городской, Меденицкой поселковой, Сходницкой поселковой, Трускавецкой городской территориальных общин;

Золочевский район (с центром в городе Золочев) в составе территорий Бродовской городской, Буской городской, Заболотцевской сельской, Золочевской городской, Красненской поселковой, Подкаменской поселковой, Поморянской поселковой территориальных общин;

Самборский район (с центром в городе Самбор) в составе территорий Бисковичской сельской, Боринской поселковой, Добромильской городской, Новокалиновской городской, Раливской сельской, Рудковской городской, Самборской городской, Старосамборской городской, Стрелковской сельской, Турковской городской, Хиривской городской территориальных общин;

Стрыйский район (с центром в городе Стрый) в составе территорий Гнездычевской поселковой, Грабовецко-Дулибивской сельской, Жидачевской городской, Журавненской поселковой, Козивской сельской, Николаевской городской, Моршинской городской, Новороздольской городской, Розвадовской сельской, Сколивской городской, Славского поселкового, Стрыйской городской, Тростянецкой сельской, Ходоровской городской территориальных общин;

Червоноградский район (с центром в городе Червоноград) в составе территорий Белзкой городской, Великомостивской городской, Добротворской поселковой, Лопатинской поселковой, Радеховской городской, Сокальской городской, Червоноградской городской территориальных общин;

Яворовский район (с центром в городе Яворов) в составе территорий Ивано-Франковской поселковой, Мостисской городской, Новояворовской городской, Судововишнянской городской, Шегинивской сельской, Яворивской городской территориальных общин.

Напомним, проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов за основу и в целом поддержали 238 депутатов.

Согласно тексту документа, в АР Крым и областях будут созданы 129 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов будут ликвидированы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать