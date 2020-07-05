Яворивскую игрушку, которая украшала главную елку Ватикана, хотят внести в реестр ЮНЕСКО

5 июля, 2020, 15:12

Вместе с этим традиционным деревянным промыслом городка на Львовщине намерены подавать в ЮНЕСКО и яворивский пирог

Подготовка документов, которую хотят завершить еще в этом году, уже началась. Но процесс внесения в реестр может продлиться несколько лет, сообщает Еспресо.TV .

Сама идея и определенные подготовительные работы к ее реализации были проведены в прошлые годы. А в феврале на Яворивщине уже работала областная комиссия, которая изучала этот вопрос. Теперь им занимается первый заместитель председателя Львовской областной администрации, что может свидетельствовать о серьезности намерений.

Как сообщили во Львовской ОГА, 3 июля в Домажире на Яворивщине состоялась встреча экспертного сообщества, которая дала старт процессу присвоения статуса и подачи документов в ЮНЕСКО. В ней приняли участие представители ЛОГА и Яворивский администрации, туристической индустрии области, директор местного краеведческого музея, а также председатель экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия Илья Фетисов (фото) и доктор исторических наук, соучредитель Клуба Галицкой Кухни Игорь Лиле.

"Яворивщине есть что показать миру, есть чем похвастаться. Мы должны уметь это сохранить, развить и продать, заманив к нам украинского и иностранного туриста. Наш департамент культуры осуществил первые мониторинговые шаги, мы заполняем учетные карточки, то есть берем на себя сложную "бумажную" и юридическую работу, мы поддержим финансово весь процесс регистрации и также обеспечим всю координацию и часть продвижения", - сообщает Юрий Холод.

Как отметил в комментарии Еспресо историк Игорь Лиле, есть все шансы на успех. Но следует понимать, что процесс может продолжаться долго. Львов, к примеру, чтобы попасть в перечень памятников ЮНЕСКО, потратил около 10 лет, и на это была направлена работа нескольких городских голов.

"Очень хорошо, что эта встреча состоялась, потому что на ней я впервые увидел сплоченный круг людей, из числа государственных органов власти, мастеров и бизнеса, которые хотят это сделать, - сказал Игорь Лиле. - Это важно, потому что каждый участник процесса имеет свой круг ответственности. Частные предприниматели, хозяйки и мастера уже давно хотели бы такой регистрации. Сейчас к ним готовы присоединиться государственные органы, ведь именно они будут подавать все документы. Также хорошо, что в этом списке представлены неправительственные организации, такие как Клуб галицкой кухни. Все вместе могут активно, быстро и главное качественно продвигать этот процесс. Но сейчас дело полностью за вертикалью власти".

Также историк подчеркнул, что сначала свою часть должна сделать Украина, и только после этого можно апеллировать к ЮНЕСКО:

"Организационно оно выглядит так, что сначала региональная власть готовит и подает документы в Киев. Там все рассматривается на правительственном уровне, и тогда сюда направляют комиссию экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, председатель которой дистанционно присутствовал на совещании. Если все учтено и правильно оформлено, то сначала эти памятники признает государство Украина, только потом подает пакет документов в ЮНЕСКО. И власть взяла на себя обязательство сделать все процедуры, необходимые для признания на уровне государства в этом году.

Это дорога на многие годы. Или ее начинать и довести до конца, или не браться за это. И в своем выступлении я отметил, что люди во власти меняются, но те, что сейчас руководят, могут начать программу, которая будет работать десять лет и имеет все шансы завершиться успешно. Но самое важное, чтобы она имела преемственность и продолжала реализовываться, независимо от того, кто является председателем ОГА".

В ЛОГА заверили, что попасть в список нематериального культурного наследия Украины яворивская игрушка и яворивский пирог могут еще до конца года. Соответствующее заседание комиссии Министерства культуры Украины должно состояться в октябре 2020-го.

Игорь Лиле, как историк, изучающий традиции галицкой кухни, считает, что, в первую очередь, возможно предоставление яворивскому пирогу статуса географически определенного продукта:

"Речь идет о получении яворивским пирогом такого понятия, как географически определенный продукт. В Украине уже есть прецеденты предоставления такого статуса. Это Гуцульская брынза, Мелитопольская черешня, сейчас идет работа над созданием бренда Херсонский арбуз. И в том же направлении будем двигаться с пирогом, соблюдая определенные процедуры и требования".

Что же касается яворивской игрушки, то здесь также сделано много. В 2011 году именно ею была украшена главная елка Ватикана, что стало хорошим продвижением и Украины, и этого промысла.

Также в прошлом году Национальный банк Украины ввел в обращение три памятные серебряные монеты с изображением яворивских игрушек.

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