УПЛ: Как выглядит итоговая турнирная таблица чемпионата Украины

19 июля, 2020, 22:51

Чемпионом Украины стал "Шахтер", серебряные медали получило "Динамо", а бронзовые награды выиграла "Заря"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" набрал 82 очка, получил золотые медали и место на групповом раунде Лиги чемпионов. "Динамо" с 59 пунктами финишировало вторым и выступит в квалификации главного еврокубка. "Заря" с 58 очками стала третьей и напрямую попала в основную стадию Лиги Европы.

"Десна" с 56 баллами четвертая, что дает право выступить в отборе ЛЕ.

Еще одна путевка в Лигу Европы будет разыграна в плей-офф. В полуфиналах встретятся "Колос" - "Днепр-1" и "Александрия" - "Мариуполь".

Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу".

"Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .

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