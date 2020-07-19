УПЛ: Как выглядит итоговая турнирная таблица чемпионата Украины
19 июля, 2020, 22:51
Чемпионом Украины стал "Шахтер", серебряные медали получило "Динамо", а бронзовые награды выиграла "Заря"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" набрал 82 очка, получил золотые медали и место на групповом раунде Лиги чемпионов. "Динамо" с 59 пунктами финишировало вторым и выступит в квалификации главного еврокубка. "Заря" с 58 очками стала третьей и напрямую попала в основную стадию Лиги Европы.
"Десна" с 56 баллами четвертая, что дает право выступить в отборе ЛЕ.
Еще одна путевка в Лигу Европы будет разыграна в плей-офф. В полуфиналах встретятся "Колос" - "Днепр-1" и "Александрия" - "Мариуполь".
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу".
- "Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
- Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .
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