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Espreso.tvОбществоВблизи Нигерии пираты похитили танкер с украинцами, - СМИ

Вблизи Нигерии пираты похитили танкер с украинцами, - СМИ

иллюстративное
фото: Reuters
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, вероятно граждан России и Украины

Об этом сообщил портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море, передает Епсресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Начальные сообщения свидетельствуют о том, что к судну подошли 8 вооруженных лиц и попали на борт, в результате чего были похищены 15 членов экипажа.

"Этот инцидент произошел в наиболее удаленном от берега месте среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что пираты поддерживаются большим судном", - отмечается в сообщении.

Корабль, принадлежащий компании Curacao Trader Shipping, способный перевозить как нефть, так и химические вещества.

  • Напомним, 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.
  • 24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что всех их освободили. Уже 25-го моряки вернулись домой .

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