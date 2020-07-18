Вблизи Нигерии пираты похитили танкер с украинцами, - СМИ
Об этом сообщил портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море, передает Епсресо.TV со ссылкой на Укринформ .
Начальные сообщения свидетельствуют о том, что к судну подошли 8 вооруженных лиц и попали на борт, в результате чего были похищены 15 членов экипажа.
"Этот инцидент произошел в наиболее удаленном от берега месте среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что пираты поддерживаются большим судном", - отмечается в сообщении.
Корабль, принадлежащий компании Curacao Trader Shipping, способный перевозить как нефть, так и химические вещества.
- Напомним, 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.
- 24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что всех их освободили. Уже 25-го моряки вернулись домой .
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