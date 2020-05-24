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Espreso.tvОбществоПираты освободили захваченных в Гвинейском заливе украинцев

Пираты освободили захваченных в Гвинейском заливе украинцев


фото: Укрінформ
Семь украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе 22 марта, освобождены

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter.

По его словам, украинские члены экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченные пиратами 22 марта, уже находятся на свободе.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы и компания-судовладелец сообща работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой" , - написал Кулеба.

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