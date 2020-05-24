Пираты освободили захваченных в Гвинейском заливе украинцев

24 мая, 2020, 17:20

Семь украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе 22 марта, освобождены

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter.

По его словам, украинские члены экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченные пиратами 22 марта, уже находятся на свободе.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы и компания-судовладелец сообща работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой" , - написал Кулеба.

22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы, @UKRinNGA , компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой! - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb