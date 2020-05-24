Пираты освободили захваченных в Гвинейском заливе украинцев
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter.
По его словам, украинские члены экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченные пиратами 22 марта, уже находятся на свободе.
"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы и компания-судовладелец сообща работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой" , - написал Кулеба.
22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы, @UKRinNGA , компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-