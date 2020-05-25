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Espreso.tvОбществоОсвобожденные из пиратского плена в Гвинейском заливе моряки вернулись в Украину, - МИД

Освобожденные из пиратского плена в Гвинейском заливе моряки вернулись в Украину, - МИД


фото: trassae95
Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков - членов экипажа контейнеровоза "MSC TALIA F" вернулись в Украину

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Только на Родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна" MSC TALIA F ", - сообщил Енин.

Он отметил, что освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами.

  • Напомним, 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.
  • 24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что семь украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе 22 марта, освобождены.

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