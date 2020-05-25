Освобожденные из пиратского плена в Гвинейском заливе моряки вернулись в Украину, - МИД
25 мая, 2020, 13:54
Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков - членов экипажа контейнеровоза "MSC TALIA F" вернулись в Украину
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"Только на Родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна" MSC TALIA F ", - сообщил Енин.
Он отметил, что освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами.
- Напомним, 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.
- 24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что семь украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе 22 марта, освобождены.
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