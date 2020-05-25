Освобожденные из пиратского плена в Гвинейском заливе моряки вернулись в Украину, - МИД

25 мая, 2020, 13:54

Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков - членов экипажа контейнеровоза "MSC TALIA F" вернулись в Украину

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Только на Родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна" MSC TALIA F ", - сообщил Енин.

Он отметил, что освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами.

Напомним, 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.

24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что семь украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе 22 марта, освобождены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb