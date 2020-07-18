США готовы продать Украине до 16 катеров Mark VI

18 июля, 2020, 14:55

Правительство Соединенных Штатов Америки одобрило продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил через Twitter в субботу, 18 июля 2020, передает Еспресо.TV.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-Морских Сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!", - заявил Кулеба.

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Он отметил, что шесть катеров уже готовятся для Украины в пределах помощи США в области безопасности.

Остальные Украина сможет приобрести в США за счет оборонного бюджета.

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"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаимосовместимые с НАТО вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, морпехи и пограничники провели учения по защите острова Змеиный .

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