США готовы продать Украине до 16 катеров Mark VI
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил через Twitter в субботу, 18 июля 2020, передает Еспресо.TV.
"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-Морских Сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!", - заявил Кулеба.
Читайте также: Адмирал Кабаненко: Россия может перекрыть Черное море по "азовскому сценарию"
Он отметил, что шесть катеров уже готовятся для Украины в пределах помощи США в области безопасности.
Остальные Украина сможет приобрести в США за счет оборонного бюджета.
Читайте также: Руководитель "оборонки": 10 фактов из жизни нового вице-премьера Уруского
"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаимосовместимые с НАТО вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, морпехи и пограничники провели учения по защите острова Змеиный .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-