Руководитель "оборонки": 10 фактов из жизни нового вице-премьера Уруского

17 июля, 2020, 14:10

Новый вице-премьер Олег Уруский ранее работал с "серым кардиналом" периода Кучмы Горбулиным, а сейчас у него есть бизнес-партнер с российским гражданством

16 июля парламент принял решение о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. "За" проголосовали 250 народных депутатов

Интересно, что кандидатуру Уруского рассмотрели со второй попытки. 13 июля Кабмин отозвал проект постановления о его назначении вице-премьером. Однако затем кандидатуру Уруского снова внесли на рассмотрение Рады.

Еспресо.TV предлагает вспомнить главные факты из биографии нового вице-премьера.

1. Ему 57 лет. Уруский родился в Черткове на Тернопольщине.

2. В 1985 году он окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Уруский учился на факультете авиационного оборудования, где получил специальность инженер-электрик.

С 1985 по 1991 годы работал в этом училище инженером. С декабря 1991 по октябрь 1992 г. Уруский работал в Центре оперативно-стратегических исследований Генштаба Вооруженных сил Украины.

3. В 1993-1996 годах карьера Уруского пошла вверх. В эти годы он работал главой управления в Национальном космическом агентстве.

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4. В 1996-2000 годах Уруский возглавлял управление планирования политики оборонной безопасности в аппарате СНБО.

По данным некоторых СМИ, назначить Уруского вице-премьером Зеленскому предложил экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин. Они хорошо знакомы еще со времен совместной работы в Совете нацбезопасности.

Горбулин возглавлял СНБО с 1994 по 1999 годы. В период правления Леонида Кучмы он считался одним из самых влиятельных чиновников страны.

Сейчас Горбулин входит в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

5. В 2000-2003 годах Уруский занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса. Отметим, что с июля 2000 по декабрь 2002 г. председателем этой комиссии работал Горбулин.

Как видим, тандем Горбулин-Уруский работал не только в Совете нацбезопасности.

Комиссия в этот период разработала Государственную программу развития вооружения и военной техники и Концепции структурной перестройки оборонно-промышленного комплекса Украины.

6. В 2003-2005 годах Уруский возглавлял Департамент оборонной, оборонно-промышленной политики и военно-технического сотрудничества в секретариате правительства Украины.

В 2005 году он стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики. Сейчас Урускому придется возглавить министерство, которое имеет схожее название и воплощать аналогичные задачи.

В сентябре 2006 года Уруский пошел на преподавательскую работу. Он стал профессором университета «Харьковский авиационный институт».

В 2014 году Уруский занимал должность заместителя генерального директора "Укроборонпрома". В следующем году несколько месяцев был главой Государственного космического агентства.

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7. Перед назначением на должность вице-премьера Уруский был директором инжиниринговой компании "Прогрестех-Украина". Компания разрабатывает инженерные сервисы, программное обеспечение для предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогрестех-Украина" - компания Boeing.

Совместно с украинскими техническими университетами компания запустила комплекс учебных программ с целью развития украинской инженерной школы, подготовки инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

Фото: Progresstech-Ukraine / Facebook

8. Именно работа в компании "Прогрестех-Украина" стала причиной для упреков Уруского в связях с Россией.

Уруский в ответ на эти обвинения заявил, что официальный бенефициар этой компании Владимир Кульчицкий еще в 2014 году оставил РФ якобы из-за несогласия с политикой российских властей. Кульчицкий имеет российский паспорт, но также получил вид на жительство в Украине.

Известно, что Кульчицкий - бывший военный Советской Армии. Он уволился еще до распада Советского Союза и занялся бизнесом. По словам Уруского, штаб-квартира компании "Прогрестех" расположена в американском Хьюстоне, а не в Москве.

Уруский в интервью украинским СМИ также отметил, что российское гражданство бизнес-партнера Кульчицкого не было проблемой во время встречи с Зеленским по поводу его возможного назначения на должность в правительстве.

9. Отметим, что "слуги народа" "ранее уже планировали назначение вице-премьера по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

При формировании правительства Дениса Шмыгаля в начале марта кандидатом на эту должность был генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев. Однако он отказался под этого предложения.

10. Согласно данным электронной декларации за 2019 г., общий доход Уруского составили гонорары и другие выплаты от ООО "Акста" в размере 7245 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 151 979 грн доходов. Кроме того, Уруский указал в декларации $50 тыс. наличных средств.

Уруский владеет земельным участком (22266 кв. м) в Киевской области, 50% квартиры (93,3 кв. м) в Киеве совместно с женой. Жена Уруского владеет тремя земельными участками и недостроенным домом в Киевской области.

Уруский также владеет автомобилем Audi A7 2016 выпуска, а жена - Peugeot 2008 2014 выпуска.

Фото: Space.com.ua