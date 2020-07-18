 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМорпехи и пограничники провели учения по защите острова Змеиный

Морпехи и пограничники провели учения по защите острова Змеиный

Подразделения Южного регионального управления, Регионального управления Морской охраны ГПСУ и Военно-Морских Сил ВСУ вместе тренировались защищать от нападения противника остров Змеиный, расположенный в украинских территориальных водах Черного моря

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины рассказывает Еспресо.TV .

"Совместное практическую тренировку предусматривало действия резервов ведомств в случае вооруженной агрессии условного противника на территорию Украины. Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также на усиление выяснилось спецназовцы Южного регионального управления, которые были доставлены пограничной авиацией и корабельно-катерных составом Морской охраны. Дать вооруженный отпор противнику, одновременно вышли и корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, десантировались на остров ", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Адмирал Кабаненко: Россия может перекрыть Черное море за "азовским сценарию"

Как отмечается, кроме вопросов слаженности и взаимодействия подразделений обоих ведомств, военнослужащие отработали и практические упражнения с боевой стрельбой.

  • Напомним, в июле пограничный вертолет впервые за 12 лет прилетел на остров Змеиный.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать