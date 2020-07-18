Морпехи и пограничники провели учения по защите острова Змеиный

18 июля, 2020, 12:13

Подразделения Южного регионального управления, Регионального управления Морской охраны ГПСУ и Военно-Морских Сил ВСУ вместе тренировались защищать от нападения противника остров Змеиный, расположенный в украинских территориальных водах Черного моря

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины рассказывает Еспресо.TV .

"Совместное практическую тренировку предусматривало действия резервов ведомств в случае вооруженной агрессии условного противника на территорию Украины. Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также на усиление выяснилось спецназовцы Южного регионального управления, которые были доставлены пограничной авиацией и корабельно-катерных составом Морской охраны. Дать вооруженный отпор противнику, одновременно вышли и корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, десантировались на остров ", - отмечается в сообщении.

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Как отмечается, кроме вопросов слаженности и взаимодействия подразделений обоих ведомств, военнослужащие отработали и практические упражнения с боевой стрельбой.

Напомним, в июле пограничный вертолет впервые за 12 лет прилетел на остров Змеиный.

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