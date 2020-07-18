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Espreso.tvВыборы 2019После проигрыша на президентских выборах Тшасковський начинает новое движение

После проигрыша на президентских выборах Тшасковський начинает новое движение

Мэр Варшавы, экс-кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" на выборах президента Польши Рафал Тшасковський анонсировал в пятницу, 17 июля 2020 года, создание нового общественного движения

Об этом со ссылкой на DW передает Еспресо.TV .

"Мы выстроим движение, позволит нам использовать эту огромную энергию, которую мы смогли создать за последние месяцы", - сказал Тшасковський на митинге в портовом городе Гдыня.

Среди приоритетов нового движения, по словам политика, будут защита окружающей среды, занятость, здравоохранение и равные шансы на образование.

"10 млн человек проголосовали за открытую, толерантную, европейскую Польшу. Впереди - трудные времена. Поэтому нам нужно быть вместе, чтобы защищать гражданское общество, местное самоуправление, свободные СМИ и неправительственные организации", - сказал оппозиционер, критикуя политику правящей национал-консервативной партии "Право и справедливость".

Говоря о новом движении, Тшасковський неоднократно употреблял выражение "новая солидарность", таким образом намекая на известную профсоюз, созданную почти 40 лет назад в Гданьске.

В то же время политик заявил, что будет оставаться членом и заместителем лидера партии "Гражданская платформа".

"Я готов работать, чтобы изменить" Гражданскую платформу "к лучшему, открыть ее для новых людей, особенно молодых людей", - сказал он, подчеркнув, что "нам нужно достучаться до тех, кто думает иначе".

"Хотя на последних выборах Тшасковський аккумулировал большинство голосов сторонников нескольких оппозиционных партий, впрочем многие из них не рассматриваются как избиратели, которые могут поддержать" Гражданскую платформу ", - отмечается в сообщении.

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