Из-за коронавируса: в "Голосе" объяснили, почему не перешли в оппозицию раньше

17 июля, 2020, 18:49

Подробности решение рассказал нардеп Ярослав Юрчишин, сообщает "Украина 24" .

"На самом деле решение о переходе в оппозицию было принято еще полгода назад. Но тогда началась проблема с коронавирусом. В тот момент объявлять о переходе в оппозицию - это бы выглядело достаточно непродуктивно", - сказал он.



По словам Юрчишина, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому было решено сделать заявление о переходе в оппозицию.



"Почему мы были вынуждены перейти в оппозицию? Потому что нам власти обещали новые подходы, что в правительстве не будет людей, которые подозреваются в совершении коррупционных действий. Но сейчас мы видим, что на самом деле чем дальше, тем больше именно таких людей попадает в правительство. Складывается странная ситуация, что нам обещали посадки коррупционеров, но не посадки в министерские кресла ", - пояснил депутат.

Политическая партия "Голос" заявила, что переходит в оппозицию к действующей власти.