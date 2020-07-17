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Espreso.tvОбществоИз-за коронавируса: в "Голосе" объяснили, почему не перешли в оппозицию раньше

Из-за коронавируса: в "Голосе" объяснили, почему не перешли в оппозицию раньше

В партии "Голос" рассказали, почему объявили о переходе в оппозицию не раньше

Подробности решение рассказал нардеп Ярослав Юрчишин, сообщает "Украина 24" .

"На самом деле решение о переходе в оппозицию было принято еще полгода назад. Но тогда началась проблема с коронавирусом. В тот момент объявлять о переходе в оппозицию - это бы выглядело достаточно непродуктивно", - сказал он.

По словам Юрчишина, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому было решено сделать заявление о переходе в оппозицию.

"Почему мы были вынуждены перейти в оппозицию? Потому что нам власти обещали новые подходы, что в правительстве не будет людей, которые подозреваются в совершении коррупционных действий. Но сейчас мы видим, что на самом деле чем дальше, тем больше именно таких людей попадает в правительство. Складывается странная ситуация, что нам обещали посадки коррупционеров, но не посадки в министерские кресла ", - пояснил депутат.

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