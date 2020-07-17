Об этом сообщает пресс-служба партии.

"За год мы увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия - это агрессор. Мы увидели назначения, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами", - говорится в заявлении.

В заявлении отметили, что партия монобольшинства голосует в турборежиме в том числе и за "плохие" законы.

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее сменить. Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти", - говорится в сообщении.

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