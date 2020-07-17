Во Львове официально разрешили работать кинотеатрам, галереям и музеям
Однако работа будет происходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и один человек на 5 кв м площади помещения и по соблюдению отдельного протокола Минздраву, сообщает корреспондент "Эспрессо-Запад".
Соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия ТЭБ и ЧС.
Итак, работу восстанавливают театры, кинотеатры, музеи (с возможностью принимать посетителей в помещении), концертные учреждения и культурные центры (Органный зал, Центр Довженко), библиотеки (полноценная деятельность), молодежный центр, народные дома и Дворец культуры им. Гната Хоткевича, галереи.
"Еще на прошлой неделе наши службы провели обследование всех учреждений культуры на готовность к восстановлению работы. Зафиксировано протокольно, что учреждения культуры готовы к открытию", - отметил заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Андрей Москаленко.
Напомним, сегодня во Львове заработали детсады. В то же время по обновленных данных Минздрава Львовщина снова вошла в список областей, где не рекомендуют ослаблять карантин.
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