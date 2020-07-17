После карантина во Львове заработали детсады
Впрочем, теперь они будут работать с особым режимом: при входе всем малышам будут делать температурный скрининг и повторять его каждые 3 часа, передает корреспондент "Еспресо.Запад".
Если температура у ребенка поднимется в течение дня, то родители обязаны ее оперативно забрать домой. Также родителям запрещено заходить в садик, а приводить малышей можно с 8:30 до 10:00.
Напомним, 13 июля, на очередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС Львовской области ослабили карантин. Поэтому позволили работу детских садов всех форм собственности и культурных заведений.
Это произошло после многочисленных протестов родителей, под зданием львовской Ратуши позволить в соответствии с санитарными регламентами посещения дошкольных учреждений.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-