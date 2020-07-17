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Espreso.tvОбществоПосле карантина во Львове заработали детсады

После карантина во Львове заработали детсады

Сегодня, 17 июля, во Львове после четырехмесячного перерыва на карантин заработали детские сады

Впрочем, теперь они будут работать с особым режимом: при входе всем малышам будут делать температурный скрининг и повторять его каждые 3 часа, передает корреспондент "Еспресо.Запад".

Если температура у ребенка поднимется в течение дня, то родители обязаны ее оперативно забрать домой. Также родителям запрещено заходить в садик, а приводить малышей можно с 8:30 до 10:00.

Напомним, 13 июля, на очередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС Львовской области ослабили карантин. Поэтому позволили работу детских садов всех форм собственности и культурных заведений.

Это произошло после многочисленных протестов родителей, под зданием львовской Ратуши позволить в соответствии с санитарными регламентами посещения дошкольных учреждений.

 

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