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Espreso.tvОбществоНа Львовщине еще рано ослаблять карантин - МЗ

На Львовщине еще рано ослаблять карантин - МЗ

Область продолжает оставаться среди регионов с самыми высокими показателями инфицирования COVID-19

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Львовщина снова оказалась в "черном списке": процент выявления новых случаев инфекции здесь превышает 11%, а динамика прироста втрое выше нормы.

Кроме Львовской области, карантин невозможно ослаблять в столице, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской и Харьковской областях.

По сравнению с прошлой эпохой список регионов с широким распространением коронавируса оставили Черновицкая и Черниговская области. Согласно критериям МЗ, теперь здесь можно ослаблять карантин.

Напомним, за последние сутки на Львовщине обнаружили 132 больных COVID-19, один человек умер.

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Инфографика МЗ

 

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