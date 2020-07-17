На Львовщине еще рано ослаблять карантин - МЗ

17 июля, 2020, 16:11

Область продолжает оставаться среди регионов с самыми высокими показателями инфицирования COVID-19

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Львовщина снова оказалась в "черном списке": процент выявления новых случаев инфекции здесь превышает 11%, а динамика прироста втрое выше нормы.

Кроме Львовской области, карантин невозможно ослаблять в столице, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской и Харьковской областях.

По сравнению с прошлой эпохой список регионов с широким распространением коронавируса оставили Черновицкая и Черниговская области. Согласно критериям МЗ, теперь здесь можно ослаблять карантин.

Напомним, за последние сутки на Львовщине обнаружили 132 больных COVID-19, один человек умер.

Инфографика МЗ