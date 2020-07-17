На Львовщине еще рано ослаблять карантин - МЗ
17 июля, 2020, 16:11
Область продолжает оставаться среди регионов с самыми высокими показателями инфицирования COVID-19
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Львовщина снова оказалась в "черном списке": процент выявления новых случаев инфекции здесь превышает 11%, а динамика прироста втрое выше нормы.
Кроме Львовской области, карантин невозможно ослаблять в столице, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской и Харьковской областях.
По сравнению с прошлой эпохой список регионов с широким распространением коронавируса оставили Черновицкая и Черниговская области. Согласно критериям МЗ, теперь здесь можно ослаблять карантин.
Напомним, за последние сутки на Львовщине обнаружили 132 больных COVID-19, один человек умер.
Инфографика МЗ
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