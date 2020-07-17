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Espreso.tvСпортСкрыпник назвал причины поражения "Зари" от "Динамо"

Скрыпник назвал причины поражения "Зари" от "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Зари" Виктор Скрыпник заявил, что причиной поражения от "Динамо" стало более высокое индивидуальное мастерство футболистов киевского клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам тренера, несмотря на поражение 1: 3 от "Динамо", "Заря" занимает высокую третью позицию и довольна своим положением.

"Динамо" есть "Динамо". Индивидуальное мастерство никуда не деть. Мы и так рады тому, на каком месте находимся. Впереди у нас еще одна важная игра, теперь уже дома, с еще одним принципиальным соперником. Поэтому мы смотрим вперед. Я похвалил ребят, которые отдали все на поле. Жаль, конечно, но нам нельзя сейчас посыпать голову пеплом. Необходимо восстановиться и в воскресенье, как я уже сказал, у нас решающая игра сезона ", - сказал Скрипник о матче с "Десной", который состоится 19 июля.

После 31-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает второе место и имеет в активе 59 очков, "Заря" отстает от киевлян на 2 балла и идет третьей. Черниговская "Десна" четвертая с 55 пунктами.

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