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Espreso.tvСпортМихайличенко отреагировал на победу "Динамо" над "Зарей"

Михайличенко отреагировал на победу "Динамо" над "Зарей"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что победа над "Зарей" ничего не будет стоить без успеха в матче заключительного тура с "Колосом"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Михайличенко, победа над "Зарей" ничего не будет стоить, если киевляне в заключительном туре не справятся с "Колос".

"По моему мнению, игра получилась не какая-нибудь: с интригой, нервами, борьбой, массой голевых моментов, ошибок, с прекрасной игрой вратарей. Очень важно, что, пропустив на первых минутах уродливый первый мяч, который ни в коем случае нельзя было пропускать, мы продолжали играть в свою игру и выполнять то, что запланировали. Конечно, очень важно, что мы достигли приемлемого результата и теперь есть шанс побороться за Лигу чемпионов. Все будет зависеть от последней игры с "Колосом"", - сказал Михайличенко.

"Динамо" благодаря победе над "Зарей" 3:1 занимает второе место и имеет в активе 59 очков, "Заря" отстает от киевлян на 2 балла и идет третьей.

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