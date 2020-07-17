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Espreso.tvОбщество"Возможные виновники" и отсутствие России: украинцы в соцсетях возмущаются новым заявлением Зеленского к годовщине сбивания малайзийского Boeing

"Возможные виновники" и отсутствие России: украинцы в соцсетях возмущаются новым заявлением Зеленского к годовщине сбивания малайзийского Boeing


фото: РБК-Україна
17 июля президент Владимир Зеленский выпустил заявление к годовщине сбивания Россией малайзийского самолета

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакциями украинцев на официальное заявление президента о сбивании рейса MH-17.

Под официальным сообщением президента в Facebook уже около полутора тысяч комментариев.

Украинцы выражают гамму эмоций от сарказма до гнева:

"Оказывается, это была... катастрофа. Обычная авиакатастрофа, если почитать сообщения Зе. Нет, не российский Бук там был, не российские офицеры-наводчики. Просто самолет летел - и упал", - написал шеф-редактор "Главкома" Виктор Шлинчак.

"Он просто упал", - рефлексирует телеведущая Ольга Лень.

"Вообще нет упоминаний о том, что этот самолет сбили", - отметил журналист "Радио Свобода" Стас Козлюк.

"Лучше бы Зеленский так осторожно говорил по делу Шеремета, как сейчас говорит по делу сбивания Боинга MH 17. Снова ни слова о россиянах", - отметил член Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Аркадий Бабченко:

"Это как бы на 9 мая приветствовать над незаконными вооруженными формированиями", - написал комментатор.
  • Напомним, 14 июля соцсети резко отреагировали на заявление президента Зеленского об убийстве россиянами украинского медика в нарушение договоренностей об эвакуации тела: только под сообщением в Facebook за час набежало тысячу комментариев

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