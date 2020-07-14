"Кто агрессор, Зеленский? Кто та сторона?": Соцсети о реакции президента на убийство оккупантами украинского медика
Еспресо.TV предлагает реакции украинского социума до и после заявления Владимира Зеленского по засады российских военных после договоренностей об эвакуации погибшего.
Люди начали массово реагировать на "молчание" Зеленского уже 13 июля, когда ни Зеленский, ни его Офис не прокомментировали убийство русскими украинского военного медика из засады после договоренностей об эвакуации.
В частности, нардеп Ирина Геращенко отметила это в эфире одного из телеканалов.
В течение следующих суток общество долго ждало, но получало реакции посольства США и Хорватии.
"На странице ОПУ пусто. В инстаграме Мендель тишина", - прокомментировала журналистка Марина Данилюк-Ермолаева, поделившись реакцией Штатов.
"Почему до сих пор нет заявления о немедленном созыве Совета безопасности ООН? Почему до сих пор не прошли телефонные консультации в нормандском формате? Почему до сих пор нет соболезнования семьям погибших? Почему до сих пор нет вообще никакой реакции от Зеленского?" - написал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
"Тот случай, когда Кулебе надо выразить уважение за то, что он озвучил позицию которую должен был сказать главнокомандующий", - прокомментировал заявление украинского МИД о нарушении Россией законов войны военный эксперт и волонтер Александр Карпук (Серж Марко)
"Таким образом давайте констатируем, что США является большим и надежным союзником украинского народа, чем Офис Президента и Верховный Главнокомандующий", - отреагировал соучредитель партии "Демократическая Сокира" Александр Нойнец.
Когда появилось заявление от Офиса президента, украинцы продолжили марафон недовольство.
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Под сообщением Офиса президента в Facebook появилось более тысячи комментариев менее чем за час.
Зеленский также "оперативно" будет реагировать на возможную атаку России с Юга, как на военное преступление с медиком и военными?- Renata Syomkina (@RenataSyomkina) July 14, 2020
"Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков", - сказал Зеленский, и отправил Хомчака на место вчерашних трагических событий.- Alex Petrov (@Punisher_Cat) July 14, 2020
Зеленский отреагировал на, как он сказал, "непостижимую трагедию". А должен отреагировать на военное преступление совершенное российскими оккупантами и их наемниками.- Karambol (@karambolog) July 14, 2020
Кто агрессор, Зеленский?- Bravodesign (@ Bravodesign4) July 14, 2020
Кто та сторона, скажи?
Российская Федерация убивает. И продолжает 7-й год убивать украинцев.- Василий Каминский (@Vasyl_Kaminskiy) July 14, 2020
Я сделал только что карту, где находится "Та сторона".
Владимир Александрович, теперь у вас есть возможность избегать "русские оккупанты", а говорить: "кто? Там, вот карта, где та сторона!" # Зеленский # РФ # укртви pic.twitter.com/VUz6CPM1Sw
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