"Кто агрессор, Зеленский? Кто та сторона?": Соцсети о реакции президента на убийство оккупантами украинского медика

14 июля, 2020, 20:03

Соцсети резко отреагировали на заявление президента Зеленского об убийстве россиянами украинского медика в нарушение договоренностей об эвакуации тела: только под сообщением в Facebook за час набежала тысяча комментариев

Еспресо.TV предлагает реакции украинского социума до и после заявления Владимира Зеленского по засады российских военных после договоренностей об эвакуации погибшего.

Люди начали массово реагировать на "молчание" Зеленского уже 13 июля, когда ни Зеленский, ни его Офис не прокомментировали убийство русскими украинского военного медика из засады после договоренностей об эвакуации.

В частности, нардеп Ирина Геращенко отметила это в эфире одного из телеканалов.

В течение следующих суток общество долго ждало, но получало реакции посольства США и Хорватии.

"На странице ОПУ пусто. В инстаграме Мендель тишина", - прокомментировала журналистка Марина Данилюк-Ермолаева, поделившись реакцией Штатов.

"Почему до сих пор нет заявления о немедленном созыве Совета безопасности ООН? Почему до сих пор не прошли телефонные консультации в нормандском формате? Почему до сих пор нет соболезнования семьям погибших? Почему до сих пор нет вообще никакой реакции от Зеленского?" - написал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Тот случай, когда Кулебе надо выразить уважение за то, что он озвучил позицию которую должен был сказать главнокомандующий", - прокомментировал заявление украинского МИД о нарушении Россией законов войны военный эксперт и волонтер Александр Карпук (Серж Марко) "Таким образом давайте констатируем, что США является большим и надежным союзником украинского народа, чем Офис Президента и Верховный Главнокомандующий", - отреагировал соучредитель партии "Демократическая Сокира" Александр Нойнец.

Когда появилось заявление от Офиса президента, украинцы продолжили марафон недовольство.

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Под сообщением Офиса президента в Facebook появилось более тысячи комментариев менее чем за час.

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