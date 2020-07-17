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Espreso.tvСпортМалиновского признали лучшим футболистом чемпионата Италии после карантина

Малиновского признали лучшим футболистом чемпионата Италии после карантина


фото: Reuters
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии после карантина

Об этом сообщает WhoScored в twitter.

Малиновский стал лучшим по средней оценке после возобновления итальянского чемпионата.

После карантина украинец сыграл за "Аталанту" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Средняя оценка Малиновского в этих играх оказалась самой высокой среди всех футболистов Серии A - 8,5 балла. Второй по оценке чилийский полузащитник "Интера" Алексис Санчес - 8,46. На третьем - аргентинский форвард "Ювентуса" Дибала - 7,95.

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