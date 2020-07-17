Малиновского признали лучшим футболистом чемпионата Италии после карантина

17 июля, 2020, 14:40

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии после карантина

Об этом сообщает WhoScored в twitter.

Малиновский стал лучшим по средней оценке после возобновления итальянского чемпионата.

После карантина украинец сыграл за "Аталанту" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Средняя оценка Малиновского в этих играх оказалась самой высокой среди всех футболистов Серии A - 8,5 балла. Второй по оценке чилийский полузащитник "Интера" Алексис Санчес - 8,46. На третьем - аргентинский форвард "Ювентуса" Дибала - 7,95.

Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances



Ruslan Malinovskiy - 8.50 (4 starts)

Alexis Sanchez - 8.46 (5 starts)

Paulo Dybala - 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas - WhoScored.com (@WhoScored) July 17, 2020

Напомним, 14 июля Руслан Малиновский забил гол и отдал 2 результативные передачи в матче чемпионата Италии против "Брешии".

15 июля Малиновского признали лучшим игроком матча чемпионата Италии между "Аталанта" и "Брешии".

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