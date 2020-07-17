Малиновского признали лучшим футболистом чемпионата Италии после карантина
Об этом сообщает WhoScored в twitter.
Малиновский стал лучшим по средней оценке после возобновления итальянского чемпионата.
После карантина украинец сыграл за "Аталанту" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Средняя оценка Малиновского в этих играх оказалась самой высокой среди всех футболистов Серии A - 8,5 балла. Второй по оценке чилийский полузащитник "Интера" Алексис Санчес - 8,46. На третьем - аргентинский форвард "Ювентуса" Дибала - 7,95.
Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances- WhoScored.com (@WhoScored) July 17, 2020
Ruslan Malinovskiy - 8.50 (4 starts)
Alexis Sanchez - 8.46 (5 starts)
Paulo Dybala - 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas
- Напомним, 14 июля Руслан Малиновский забил гол и отдал 2 результативные передачи в матче чемпионата Италии против "Брешии".
- 15 июля Малиновского признали лучшим игроком матча чемпионата Италии между "Аталанта" и "Брешии".
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