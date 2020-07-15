Малиновский забил гол и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Италии

15 июля, 2020, 08:17

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол и отдал 2 результативные передачи в матче чемпионата Италии против "Брешии"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В игре 33-го тура Серии А Руслан Малиновский отличился голевым пасом уже на 2-й минуте, когда помог забить Марио Пашаличу.

На 28-й минуте украинец сам отправил мяч в ворота дальним ударом. В начале второго тайма Малиновский вдруг ассистировал Пашаличу, который в итоге сделал хет-трик.

"Аталанта" победила "Брешию" 6: 2, набрала 70 очков и вышла на второе место. Лидирует с 76 пунктами "Ювентус", у которого есть игра в запасе. У "Интера" и "Лацио" по 68 баллов и также по матчу в резерве. "Брешия" с 21 очком 19-я.

Всего в нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл 38 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Чемпионат Италии

33-й тур

14 июля

"Аталанта" - "Брешия" 6: 2

Голы: Пашалич, 2, 55, 58, где Рон, 25, Малиновский, 28 Сапата, 30 - Торрегросса, 8, Шпалек, 83

Напомним, 12 июля Руслан Малиновский забил гол "Ювентусу" и стал лучшим игроком матча чемпионата Италии.

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