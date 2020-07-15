Малиновского признали лучшим футболистом матча в Италии

15 июля, 2020, 09:39

Украинца Руслана Малиновского признали лучшим игроком матча чемпионата Италии между "Аталантой" и "Брешией"

Об этом сообщает WhoScored .

Полузащитник "Аталанты" забил в матче с "Брешиа" гол и отдал две результативные передачи, которые помогли его команде победить 6: 2.

Украинец получил от WhoScored самую высокую оценку среди игроков обеих команд - 10. Столько же заработал лишь его одноклубник, автор хет-трика Марио Пашалич.

В общем Малиновский за 74 минуты на поле забил гол, сделал 2 ассиста, нанес 3 удара по воротам (2 в створ, 1 заблокирован), 85 раз коснулся мяча, отдал 59 точных из 67 передач (88%), 2 раза удачно пошел в обводку, выиграл 1 верховую дуэль, подал 1 угловой и 2 раза потерял мяч.

Всего в нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" 38 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, 14 июля Руслан Малиновский забил гол и отдал 2 результативные передачи в матче чемпионата Италии против "Брешии".

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