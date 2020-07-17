Гетманцев обвинил Марченко в срыве реформы на таможне

17 июля, 2020, 14:32

Гетманцев обвинил министра финансов Сергея Марченко в срыве таможенной реформы, аргументировав это задокументированным фактам коррупции в Одесской таможни

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил в Telegram.

"Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефедова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась ...", - написал Гетманцев.

Председатель комитета аргументировал это тем, что в рамках уголовных производств Национальная полиция совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) и Офисом Генерального прокурора задокументировала преступную деятельность сотрудников Одесской таможни. Те, по данным Гетманцева, получали неправомерную выгоду от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление.

Гетманцев указал, что 16 июля правоохранительные органы задержали на месте преступления голову таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексея Осипчука и заместителя начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста «Одесса» Виктора Залепа и и.о. начальника этого же таможенного поста Владимира Лиманского получение неправомерной выгоды за содействие в решении вопросов в их компетенции.

По его словам, 13 марта этого года правоохранители зафиксировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере $1 тыс. Осипчуком, 12 мая зафиксировали получение $200 неправомерной выгоды Залипы за оформление груза с одеждой. Также 10 июля правоохранители зафиксировали требование и получение неправомерной выгоды в $500 со стороны Лиманского за оформление контейнера с игрушками.

"Однако понятно, что все эти вопросы к министру финансов", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, правительство 24 апреля уволил главу таможни Максима Нефедова и главу ГНС Сергея Верланова.

По словам министра финансов Сергея Марченко, нарушение таможенных правил при ввозе товаров на территорию Украины ежемесячно лишает бюджет 3-5 млрд грн.

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