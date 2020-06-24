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Espreso.tvЭкономикаМарченко: Из-за контрабанды государство теряет 3-5 млрд грн ежемесячно

Марченко: Из-за контрабанды государство теряет 3-5 млрд грн ежемесячно

Нарушение таможенных правил при ввозе товаров на территорию Украины ежемесячно лишает бюджет 3-5 млрд грн

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Эспрессо: капитал" с Андреем Яницкий на телеканале "Еспресо".

"Если вы работаете на Таможне, закрываете глаза на то, что там происходит - скажем так, создаете сервисную Таможню без контроля за перемещением серой, черной контрабанды - то вы теряете в месяц от 3 до 5 млрд грн", - сказал Марченко.

По его словам, именно неспособность побороть контрабанду стала одной из существенных причин увольнения Нефедова.

  • Правительство 24 апреля уволило главу таможни Максима Нефедова и председателя ГНС Сергея Верланов.
  • Олег Хардин, основатель компании "Premier Socks", представитель Всеукраинской ассоциации руководителей бизнеса говорит, что по его подсчетам, 40-45% рынка носков - это контрабандная продукция , которая создает нечестную конкуренцию.
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