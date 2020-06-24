Марченко: Из-за контрабанды государство теряет 3-5 млрд грн ежемесячно

24 июня, 2020, 10:51

Нарушение таможенных правил при ввозе товаров на территорию Украины ежемесячно лишает бюджет 3-5 млрд грн

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Эспрессо: капитал" с Андреем Яницкий на телеканале "Еспресо".

"Если вы работаете на Таможне, закрываете глаза на то, что там происходит - скажем так, создаете сервисную Таможню без контроля за перемещением серой, черной контрабанды - то вы теряете в месяц от 3 до 5 млрд грн", - сказал Марченко.

По его словам, именно неспособность побороть контрабанду стала одной из существенных причин увольнения Нефедова.