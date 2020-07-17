Германия просит Евросоюз наложить санкции на российских хакеров

17 июля, 2020, 19:18

В МИД Федеративной республики Германия заявили, что серьезно воспринимают российскую киберугрозу и просят ЕС наложить санкции на хакеров, причастных к взлому немецкого парламента

Об этом заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бюргер, передает Укринформ.

"Мы очень серьезно воспринимаем угрозу кибер-атак ... Хакерские атаки со стороны российских структур, в том числе связанных с российскими спецслужбами, мы наблюдаем годами", - отметил дипломат.

Кристофер Бюргер напомнил, что 28 мая по заявлению немецкой генпрокуратуры был выдан ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, данные о принадлежности которого российской спецслужбе ГРУ на момент совершения кибер-атаки на немецкий Бундестаг в 2015 году, которой он вероятно руководил, являются очень убедительными.

Отметим, в 2018 году власти США предъявили обвинения 12 гражданам России, которых подозревают во взломе электронных почтовых ящиков руководителей Демократической партии во время президентской избирательной кампании в 2016 году, среди них был Бадин.

Немецкие эксперты убеждены, что ответственная за эту атаку российская группа АТР28.

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"Для Берлина это является достаточным основанием, чтобы внести Бадина и других российских персон в список тех, на кого будут распространены санкции ЕС. В связи с этим правительство ФРГ обратилось к ЕС с просьбой рассмотреть возможность применения режима кибер-санкций", - подчеркнул Бюргер.

Он подчеркнул, что Германия согласовывает свою позицию по вопросу кибер-атак с партнерами.

"Сейчас в Берлине очень внимательно следят за ситуацией по обвинению Лондона о попытках российских хакеров похитить данные разработок вакцины против COVID-19. Собственных данных в Германии по этому поводу нет", - отметил Бюргер.

Напомним, в 2015 году компьютерная сеть немецкого парламента стала жертвой беспрецедентной атаки неизвестных хакеров.

"Было нападение на IТ-систему Бундестага. Эксперты Бундестага и Федерального управления по безопасности в сфере информационных технологий работают над этим", - заявил пресс-секретарь законодательного органа.

В том же году влиятельное издание Spigel сообщило, что хакерская атака на внутреннюю сеть немецкого Бундестага была осуществлена хакерами из РФ.

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