Германия доказательства причастности РФ к масштабной кибератаке на Бундестаг, - Маас
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
По его словам, немецкие правоохранительные органы имеют доказательства, что хакерскую атаку на Бундестаг в мае 2015 года совершил гражданин РФ для российских спецслужб.
Следственные судьи Федерального суда выдали ордер на его арест.
"Вместе с тем очевидно, что мы хотим продолжать конструктивно-критический диалог с Москвой в других областях внешней политики, таких как конфликт на востоке Украины или в Ливии и Сирии", - пояснил Маас.
В 2015 году компьютерная сеть немецкого парламента стала жертвой беспрецедентной атаки неизвестных хакеров.
"Было нападение на IТ-систему Бундестага. Эксперты Бундестага и Федерального управления по безопасности в сфере информационных технологий работают над этим", - заявил пресс-секретарь законодательного органа.
В том же году влиятельное издание Spigel сообщил , что хакерская атака на внутреннюю сеть немецкого Бундестага была осуществлена хакерами из РФ.
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