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Espreso.tvОбществоГермания доказательства причастности РФ к масштабной кибератаке на Бундестаг, - Маас

Германия доказательства причастности РФ к масштабной кибератаке на Бундестаг, - Маас


фото: reuters
В Германии есть доказательства причастности России к масштабной хакерской атаки на Бундестаг в 2015 году

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, немецкие правоохранительные органы имеют доказательства, что хакерскую атаку на Бундестаг в мае 2015 года совершил гражданин РФ для российских спецслужб.

Следственные судьи Федерального суда выдали ордер на его арест.

"Вместе с тем очевидно, что мы хотим продолжать конструктивно-критический диалог с Москвой в других областях внешней политики, таких как конфликт на востоке Украины или в Ливии и Сирии", - пояснил Маас.

В 2015 году компьютерная сеть немецкого парламента стала жертвой беспрецедентной атаки неизвестных хакеров.

"Было нападение на IТ-систему Бундестага. Эксперты Бундестага и Федерального управления по безопасности в сфере информационных технологий работают над этим", - заявил пресс-секретарь законодательного органа.

В том же году влиятельное издание Spigel сообщил , что хакерская атака на внутреннюю сеть немецкого Бундестага была осуществлена хакерами из РФ.

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