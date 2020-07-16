Убийство полковника СБУ: в спецслужбе подтвердили задержание вероятных убийц

16 июля, 2020, 15:18

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что виновные в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного задержаны

Об этом сообщает УНИАН.

"Скорее всего, это насильственная смерть. Благодаря слаженному сотрудничеству с Нацполицией, по нашему мнению, виновные лица уже задержаны", - отметил Баканов.

Он отметил, что впоследствии будут сообщены детали этого события.

Отвечая на вопрос, сколько человек задержаны, глава СБУ сказал: "Несколько".

Напомним, в ночь на среду, 15 июля в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам ГСУ СБУ Романа Закладного. Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов не было. Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.

Вероятных убийц задержали. Впоследствии, стали известны подробности о задержании в Киеве двух мужчин, которые, вероятно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного.

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