В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам

15 июля, 2020, 12:12

15 июля в Киеве на улице Иорданской нашли тело мужчины, при котором находилось удостоверение сотрудника СБУ

Об этом сообщил пресофицер Оболонского районного управления полиции Киева Диана Шутько, передает Укринформ .

"Было обнаружено тело мужчины, и при нем находилось удостоверение сотрудника СБУ. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Явных признаков насильственной смерти не было», - сказала Шутько.

Она отметила, что по данному факту было открыто уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

Ранее советник министра внутренних дел Станислав Речинский сообщил, что в Киеве ночью убили полковника СБУ по особо важным делам Романа Закладного.

В СМИ отмечается, что следователь Закладной занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и войной с россиянами.

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