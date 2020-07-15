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Espreso.tvОбществоВ Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам

В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам


фото: СБУ
15 июля в Киеве на улице Иорданской нашли тело мужчины, при котором находилось удостоверение сотрудника СБУ

Об этом сообщил пресофицер Оболонского районного управления полиции Киева Диана Шутько, передает Укринформ .

"Было обнаружено тело мужчины, и при нем находилось удостоверение сотрудника СБУ. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Явных признаков насильственной смерти не было», - сказала Шутько.

Она отметила, что по данному факту было открыто уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

Ранее советник министра внутренних дел Станислав Речинский сообщил, что в Киеве ночью убили полковника СБУ по особо важным делам Романа Закладного.

В СМИ отмечается, что следователь Закладной занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и войной с россиянами.

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