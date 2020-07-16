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Espreso.tvОбществоУбийство полковника СБУ: у задержанных нашли банковскую карточку погибшего, - СМИ

Убийство полковника СБУ: у задержанных нашли банковскую карточку погибшего, - СМИ


фото: domo.com.ua
Стали известны подробности о задержании в Киеве двух мужчин, которые, вероятно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Один из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони - неподалеку от места, где был убит Закладной. У задержанных нашли банковскую карточку Закладного. Один из задержанных приехал в Киев из Лисичанска.

По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.

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  • Напомним, в ночь на среду, 15 июля в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской было обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам ГСУ СБУ Романа Закладного. Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов не было. Закладной занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.
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