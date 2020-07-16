Убийство полковника СБУ: у задержанных нашли банковскую карточку погибшего, - СМИ

16 июля, 2020, 07:22

Стали известны подробности о задержании в Киеве двух мужчин, которые, вероятно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Один из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони - неподалеку от места, где был убит Закладной. У задержанных нашли банковскую карточку Закладного. Один из задержанных приехал в Киев из Лисичанска.

По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.

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