Рада назначила Песчанскую главой АМКУ

16 июля, 2020, 11:54

Верховная Рада поддержала проект постановления №3856 о назначении председателем Антимонопольного комитета Украины первого заместителя главы ведомства Ольги Песчанской

Проект постановления поддержали 255 народных депутата.

"Назначить Песчанскую Ольгу Станиславовну на должность главы Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте проекта постановления.

Отметим, Пещанская была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного указом президента Украины от 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

С декабря 2016 по август 2019 Пещанская работала директором ООО "Закупочные решения".

В 1997 году Пещанская закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Напомним, 15 июля депутаты зарегистрировали проект постановления о назначении Песчанской главой АМКУ.

6 июля Первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Ольгу Песчанскую назначили исполнять обязанности главы АМКУ.

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