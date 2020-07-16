Депутаты зарегистрировали проект постановления о назначении Песчанской главой АМКУ

16 июля, 2020, 09:32

Проект постановления №3856 о назначении главой АМКУ первого замглавы ведомства Ольги Песчанской, исполняющей обязанности председателя после освобождения Юрия Терентьева, зарегистрирован в Верховной Раде

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте парламента.

"Назначить Песчанскую Ольгу Станиславовна на должность главы Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте проекту постановления.

Инициатор проекту постановления - председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Отметим, Пещанская была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного указом президента Украины от 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

С декабря 2016 по август 2019 Пещанская работала директором ООО "Закупочные решения".

В 1997 году Пещанская закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Напомним, 6 июля Первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Ольгу Песчанскую назначили исполнять обязанности главы АМКУ.

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